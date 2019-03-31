2019-03-31T15:13:45+03:00
Общество

Выпускники ТВВИКУ разминируют территории Сирии

Тюменское училище - единственная в стране кузница военно-инженерных кадров
Алена Кульмухаметова
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Выпускники ТВВИКУ разминируют территории Сирии. Фото с сайта pixabay.comВыпускники ТВВИКУ разминируют территории Сирии. Фото с сайта pixabay.com
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Весомый вклад в борьбу с террористами и налаживание мирной жизни в Сирийской Арабской Республике вносят российские офицеры-саперы - выпускники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Всего за одни сутки, 29 марта, в Сирии разминировано 3,5 га территории, обнаружено и уничтожено 42 взрывоопасных предмета, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Двадцать восемь жителей региона, принимавших участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, входят в состав Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации "Боевое братство", рассказал председатель регионального отделения организации, участник войны в Афганистане, полковник в отставке Валентин Глушко.

По данным министерства, более двух тысяч га территории, трёх тысяч 317 зданий и сооружений, свыше 273 км дорог разминировано в Сирийской Арабской Республике инженерными подразделениями сирийской армии при участии российских саперов. При этом обнаружено и уничтожено 19 тысяч 702 взрывоопасных предмета, в том числе 5 тысяч 414 самодельных взрывных устройств, отличающихся особой сложностью при обнаружении.

Добавим, что училище - единственная в стране кузница военно-инженерных кадров. Выпускники ТВВИКУ - высококвалифицированные офицеры, профессионалы, обладающие необходимой подготовкой для решения самых сложных боевых задач в любой точке мира, где прикажет руководство страны, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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