В Тюменской области выпустят книгу об актёрах
Книгу об истории театров региона с галереей актеров намерены выпустить к 75-летию Тюменской области.
С таким предложением Тюменский издательский дом обратился к народному артисту России, председателю Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимиру Орлу.
По его словам, первые театральные действа происходили в Тобольске благодаря святителю Филофею Лещинскому во времена Петра Великого.
- Когда я в 1977 году приехал в Тюмень, всего в области было три театра: Тюменский театр драмы, театр кукол и Тобольский драматический театр – самый старый. А сейчас только в Тюмени четыре театра, а на севере - девять. Они все разные. Культурный обмен между субъектами Тюменской области таким образом продолжается, - рассказал народный артист.
Владимир Орел отметил, что Союз театральных деятелей России поддерживает издание книги истории театров региона с юбилею области.
Актер отметил, что идея о выпуске книги замечательная и он поможет с реализацией этого проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU