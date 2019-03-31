В Тюменской области выпустят книгу об актёрах

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-31T14:25:41+03:00

Театр на этой земле появился раньше, чем понятие «область»

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Книгу об истории театров региона с галереей актеров намерены выпустить к 75-летию Тюменской области.

С таким предложением Тюменский издательский дом обратился к народному артисту России, председателю Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимиру Орлу.

По его словам, первые театральные действа происходили в Тобольске благодаря святителю Филофею Лещинскому во времена Петра Великого.

- Когда я в 1977 году приехал в Тюмень, всего в области было три театра: Тюменский театр драмы, театр кукол и Тобольский драматический театр – самый старый. А сейчас только в Тюмени четыре театра, а на севере - девять. Они все разные. Культурный обмен между субъектами Тюменской области таким образом продолжается, - рассказал народный артист.

Владимир Орел отметил, что Союз театральных деятелей России поддерживает издание книги истории театров региона с юбилею области.

Актер отметил, что идея о выпуске книги замечательная и он поможет с реализацией этого проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU