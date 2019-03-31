СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-31T14:06:19+03:00

Тюменская область претендует на проведение Гонки чемпионов в 2020 году. Фото с сайта правительства Тюменской области

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Гонка сильнейших биатлонистов мира может состояться в 2020 году в Тюмени. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции в рамках чемпионата России по биатлону.

- Кроме того, по согласованию с федерацией лыжных гонок России мы подтвердили готовность принять этап Кубка мира в сезоне 2020-2021 и 2021-2022 годов. Надеемся на положительное решение. У Тюменской области есть богатый опыт проведения спортивных турниров разного масштаба, – отметил губернатор.

Напомним, тюменская «Жемчужина Сибири» принимает не только биатлонные турниры. Здесь проходят соревнования по лыжным гонкам, велоспорту, спортивному ориентированию. Совсем недавно на трассах «Жемчужины Сибири» боролись за награды участники Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

Вице-президент СБР Виктор Майгуров поздравил спортсменов и болельщиков с праздником биатлона. Он выразил уверенность в том, что Союз биатлонистов России переживет временные санкции IBU, и полноправное членство в этой международной спортивной организации будет восстановлено.

- С большой долей вероятности наш статус будет восстановлен на внеочередном конгрессе IBU, проведение которого запланировано на сентябрь 2019 года. До конца сезона 2022 года проведение международных соревнований в России не планируется. Но я уверен, что мы можем претендовать, как минимум, на Гонку чемпионов, – заявил Виктор Майгуров.

Проведение в Тюменской области всероссийских соревнований и возвращение в регион международных турниров имеет самое серьезное значение для развития массового спорта и внедрения здорового образа жизни.

Добавим, что лыжник из Тюменской области Андрей Парфенов занял первое место на чемпионате России в спринте классическим стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU