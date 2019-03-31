Выпускники тюменских школ досрочно сдали первые экзамены ЕГЭ

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-31T13:20:32+03:00

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Досрочный период ЕГЭ в Тюменской области проходит с 20 марта по 10 апреля. В этом году на участие в нем поступило порядка 600 заявлений. В Тюмени организован один пункт для его проведения.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, экзамены досрочно сдают выпускники прошлых лет, а также выпускники этого года, которые по уважительной причине не смогут принять участие в основной экзаменационной волне.

На сегодняшнее число уже завершились экзамены по географии, литературе, русскому языку, математике, истории, химии и устной части по иностранному языку.

Как отметил начальник отдела технического обеспечения центра оценки качества образования ТОГИРРО Александр Пахомов, они прошли без сбоев, для участников созданы все необходимые условия, чтобы они чувствовали себя комфортно и могли в спокойной

обстановке сдать экзамены.

С прошлого года в Тюменской области используются технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования работ.

ИСТОЧНИК KP.RU