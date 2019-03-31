2019-03-31T12:13:01+03:00
Общество

У тюменских сообществ появились наставники

Они помогут выиграть конкурс
Алена Кульмухаметова
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Стартовал набор наставников для молодежных сообществ и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях юга Тюменской области. Эксперты социального проектирования станут наставниками неформальных сообществ, и помогут участникам конкурса «Моя идея» выиграть гранты на реализацию социально-значимых проектов.

Как сообщили организаторы, в этом году к каждому неформальному сообществу на конкурсе проектов «Моя идея» будет прикрепляться наставник. В их обязанности наставников будет входить сопровождение сообществ и инициативных групп юга Тюменской области на этапе создания и защиты проекта, сопровождение на этапе реализации проекта. Также закрепление за сообществом, консультационная поддержка, сопровождение социальных инициатив, участие в экспертной роли в образовательных проектах и событиях центра продюсирования сообществ мультицентра «Моя территория».

Для самих наставников предусмотрено поощрение в виде имиджевого продвижения от центра продюсирования сообществ, успешные кейсы в случае победы и реализации проекта, благодарственное письмо Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, мультицентра «Моя территория».

Кроме того, организаторы предоставляют сувенирную и подарочную продукция, предложение дальнейшего сотрудничества в крупных проектах, привлечение в качестве спикера,эксперта или организатора, сообщает "АиФ-Тюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU

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