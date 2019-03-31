Тюменские педагоги победили на всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-31T11:06:59+03:00

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Тюменские педагоги стали победителями всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы», который прошел в Казани. Учитель татарского языка и литературы Муллашинской школы Тюменского района Азалия Габдрахимова заняла 2 место. Участниками заключительного этапа конкурса стали учителя из 11 субъектов Российской Федерации, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Педагогов в здании Всемирного конгресса татар приветствовал руководитель Исполкома, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ринат Закиров. Он отметил, труд педагогов играют огромную роль в сохранении народа, языка и традиций,

По словам пресс-секретаря департамента образования и науки Тюменской области Евгении Самохваловой, учителя, вышедшие в очный тур, проходили такие испытания, как: открытый урок, внеурочное занятие, мастер-класс, педагогический совет, представляли свои образовательные проекты, беседовали с министром о цифровизации школы будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU