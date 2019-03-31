Тобольские школьники готовят к 9 мая макеты самолётов
Ученики Малозоркальцевской школы Тобольского района делают макеты фронтовых самолетов. Ребята готовят модели военной крылатой техники и мечтают их запустить полетать над сельской площадью 9 Мая.
Станки, комплекты с конструктором и модели будущих самолетов есть в школьном кабинете труда. С детьми занимается Алексей Цейнер. Он же преподает физкультуру, технологию, ведет кружки по робототехнике и авиамоделированию. Чтобы занимать всех ребят одновременно в одном помещении, педагог разработал авторскую программу, рассчитанную на все возрасты и уровни подготовки.
В 2016 году на международной встрече в Москве по авиамоделированию его воспитанник Максим Колос занял пятое место из 18 финальных, при этом стал самым младшим участником; выиграли малозоркальцевцы последний «Робофест» с роботом, который враз выполняет восемь операций.
Сверхзадача Цейнера – развивать инженерные кадры. С поддержкой сельского дома творчества, а также и. о. заведующей Малозоркальцевской школы Валентины Венгерской Алексей Викторович увлекся проектом «Фронтовая авиация России» и заинтересовал детей, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU