Продавец из соцсети выманил у тюменки шесть тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-31T09:44:59+03:00

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Жители тюменской области продолжают попадать на уловки телефонных и интернет-мошенников. Последний подобный случай произошел на днях в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, тюменка сообщила полицейским, что стала жертвой мошенничества. Женщина рассказала, что в популярной социальной сети она нашла объявление о продаже сумки, связалась с продавцом, которая подробно рассказала о предлагаемом товаре и выслала его фотографии. У заявительницы не возникло никаких подозрений, не смутило ее и то, что цена сумки была в несколько раз ниже, чем на официальном сайте. Потерпевшая перевела на указанный счет около шести тысяч рублей. Продавец уведомила ее о поступлении денег и обещала в ближайшее время выслать товар, после чего перестала выходить на связь. Заявительница ждала больше недели, думая, что сумка поступит на почту, и только потом обратилась в полицию.

В настоящее время стражи правопорядка принимают меры для установления личности мошенницы и ее задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU