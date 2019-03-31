2019-03-31T09:16:23+03:00
Звезды

Тюменцы - победители грантов Фонда Владимира Потанина

Тюменский госуниверситет стал лидером по количеству поданных заявок
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы - победители грантов Фонда Владимира ПотанинаТюменцы - победители грантов Фонда Владимира ПотанинаФото: Татьяна Коркина
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Тюменские ученые стали победителями грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина.

По информации Тюменского государственного университета,

конкурс проводился среди преподавателей магистратуры из 75 ведущих вузов России.

На конкурс была подана 881 заявка, из которых Тюмень заявила 89.

Победителями конкурса стали: доцент кафедры административного и финансового права Елена Гладун, заведующая кафедрой программного обеспечения Марина Воробьева, профессор кафедры менеджмента, маркетинга и логистики Светлана Казанцева, заведующий кафедрой программной и системной инженерии Александр Ивашко, доцент кафедры математических методов, информационных технологий и систем управления в экономике Олег Крыжановский, доцент кафедры общего языкознания Татьяна Рацен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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