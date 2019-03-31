2019-03-31T08:06:07+03:00
Общество

Тюменские активисты приняли участие в работе “Школы региональных экспертов” в Санкт-Петербурге

Заочный этап будет проходить с апреля по октябрь 2019 года
Алена Кульмухаметова
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Около 30 представителей общественного сектора и из разных регионов России собрались в Петербурге для участия в интенсивном тренинге по разным экспертным компетенциям.

В числе участников был и представитель Тюмени - лидер Альянса СО НКО Тюменской области и член совета региональной общественной палаты Михаил Мельцер.

По его словам, три дня интенсива школы позволили участникам программы познакомиться друг с другом и опытными экспертами федерального уровня, улучшить свои экспертные навыки презентации, выступления, работы с заказчиком, формирования имиджа.

Также тюменец подчеркнул, что подобные проекты помогают региональному эксперту сформировать новые компетенции, получить экспертный опыт и полезные связи в других субъектах страны. Участник программы за короткий срок выходит на новый уровень личного и профессионального развития при поддержке экспертного сообщества.

Заочный этап "Школы региональных экспертов" будет проходить с апреля по октябрь 2019 года и завершится выпускным на Конференции добрых городов в Санкт-Петербурге, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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