2019-03-31T07:24:10+03:00
Общество

Тюменские косметологи представили авторскую технику инъецирования на форуме в Москве

Его посетили лучшие специалисты Европы и России
Алена Кульмухаметова
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Тюменские косметологи представили авторскую технику инъецирования на форуме в Москве. Фото с сайта pixabay.comТюменские косметологи представили авторскую технику инъецирования на форуме в Москве. Фото с сайта pixabay.com
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Тюменские косметологи накануне вернулись из Москвы, где приняли участие в 8-м саммите Merz Aesthetics MARXS2019. Этот научный форум собрал мировых лидеров мнения в области эстетической медицины.

Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, MARXS2019 - одно из главных мероприятий в сфере эстетической медицины. Сюда приглашают ведущих практикующих спикеров из России и Европы.

Лучшие косметологи поделились своими последними научными открытиями и достижениями.

Самое активное участие в саммите приняли и тюменские косметологи.

- Мы представили свои, авторские методики и попадание в число спикеров на таком форуме уже говорит об их признании,- считает кандидат медицинских наук, генеральный директор медицинской корпорации GG, международный тренер-эксперт по инъекционным методам Елена Гольцова.

Тюменцы получили возможность продемонстрировать свою авторскую технику инъецирования перед более чем 1000 врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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