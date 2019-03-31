2019-03-31T06:20:10+03:00
Общество

Погода в Тюмени 31 марта: мокрый снег и сильный ветер

Вечером синоптики прогнозируют дождь
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 31 марта: мокрый снег и сильный ветер. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреПогода в Тюмени 31 марта: мокрый снег и сильный ветер. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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В Тюмени облачная погода и осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный 7-16 метров в секунду. Температура воздуха: -1,+3 градусов.

В Тобольске облачная погода, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 5-16 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +3 градусов.

В Ялуторовске также облачная погода, мокрый снег, вечером дождь. Ветер юго-западный, западный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха:-1, +3 градусов.

В Заводоуковске облачная погода. Мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, западный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +4 градусов.

В народном календаре 31 марта отмечается как день Кирилла – дери полоза. Согласно приметам, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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