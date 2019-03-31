На «Большой перемене» тюменские школьники устроили научный стендап

СЕГОДНЯ 06:01 2019-03-31T06:01:51+03:00

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Ученики физико-математической школы Тюменской области устроили научный стендап – комедийное представление, в основу которого легли серьезные факты и исследования. Мероприятие состоялось в рамках областного форума «Большая перемена».

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, ребята по очереди выступали перед аудиторией, демонстрируя опыты, «фокусы» и не забывая при этом шутить. Все участники работали над одним общим проектом по использованию вскрышных пород Тумашевского месторождения при производстве шлакоситаллов.

Экспертами выступили члены общественного совета при департамента образования и науки Тюменской области: директор колледжа цифровых и педагогических технологий. Валерий Черепанов и директор тюменского лицея №81 Елена Лобовская. Посмотреть на новый формат научных докладов приехали педагоги, родители и ученики из разных городов и районов Тюменской области.

После выступления каждый из ребят показал умение импровизировать, отвечая на пять вопросов от зрителей и экспертов. Победителей определили общим голосованием. Лидером лидером стал Иван Кабашный. Добавим, что запись мероприятия доступна на официальном канале физико-математической школы.

ИСТОЧНИК KP.RU