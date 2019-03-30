2019-03-30T18:03:22+03:00
Общество

В тюменской ОКБ №1 внедряют высокотехнологичную медицину

За месяц врачи выполнили три таких сложнейших вмешательства
Алена Кульмухаметова
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В тюменской ОКБ №1 внедряют высокотехнологичную медицинуВ тюменской ОКБ №1 внедряют высокотехнологичную медицинуФото: Татьяна Коркина
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Тюменская Областная клиническая больница №1 продолжает оснащать свои операционные новейшим оборудованием и расходными материалами, которые позволяют, к примеру, делать операции на сердце без разрезов.

Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, в 2019 году всего за месяц уже выполнили три таких сложнейших вмешательства.

Благодаря высокотехнологичной медицине у возрастных пациентов со сложными патологиями сердца и сопутствующими заболеваниями теперь есть реальный шанс на спасение. Раньше риск от открытой операции превышал возможный эффект.

Современные технологии позволили отказаться от травматичных вмешательств с искусственным кровообращением. Сейчас тюменцы активно восстанавливаются с помощью реабилитационных методик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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