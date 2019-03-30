В тюменской ОКБ №1 внедряют высокотехнологичную медицину
Тюменская Областная клиническая больница №1 продолжает оснащать свои операционные новейшим оборудованием и расходными материалами, которые позволяют, к примеру, делать операции на сердце без разрезов.
Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, в 2019 году всего за месяц уже выполнили три таких сложнейших вмешательства.
Благодаря высокотехнологичной медицине у возрастных пациентов со сложными патологиями сердца и сопутствующими заболеваниями теперь есть реальный шанс на спасение. Раньше риск от открытой операции превышал возможный эффект.
Современные технологии позволили отказаться от травматичных вмешательств с искусственным кровообращением. Сейчас тюменцы активно восстанавливаются с помощью реабилитационных методик.
ИСТОЧНИК KP.RU