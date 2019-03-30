«Точку возврата» открыли в региональном центре «Семья» в Тюмени

СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-30T17:22:24+03:00

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Вторая в нынешнем году смена творческих и досуговых занятий для ребят среднего школьного возраста и подростков, испытывающих трудности в общении со сверстниками и взрослыми открыта в региональном центре «Семья» в Тюмени.

Педагоги центра придумали для них уникальную образовательную траекторию, которая сложилась в целостный проект под названием комплекс мер «Точка возврата». В весенние каникулы проект объединил активных и непоседливых мальчишек 12-14 лет — большинство из них ученики 43 школы областной столицы. В первый день занятий ребята под руководством специалиста центра Ксении Мазитовой учились рисовать жидким пластиком, увлеченно создавая с помощью 3D ручек объемные картинки сиреневых бабочек, желто-зеленых клиновых листочков и розовых летучих поросят.

Педагоги центра пытаются заинтересовать мальчишек новыми технологиями, дающими простор для творчества и самовыражения. Об устройстве 3D-принтера и его возможностях рассказала Зульфия Бабичева.

В ходе смены, которая продлится в течение месяца, ребята научатся работать с простыми программами 3D печати, а сделанные на принтере фигуры смогут забрать на память или подарить родным и друзьям. Обретение разных навыков и умений поможет ребятам стать увереннее, успешно социализироваться, находить себе занятия по душе, наладит их общение со сверстниками, родителями, педагогами и другими взрослыми.

ИСТОЧНИК KP.RU