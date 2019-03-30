Тобольские школьники сойдутся в битве проектов

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-30T16:20:53+03:00

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Среди тобольских школьников 8 апреля битва проектов запускается «Битва проектов». Старшеклассники примут участие в образовательной программе, получат навыки социального проектирования, создадут и защитят проект, лучшие получат поддержку и средства на реализацию.

«Битва проектов» - это образовательная программа, на которой участники получат знания в сфере надпрофессиональных компетенций и социального проектирования. Вести ее будут практикующие эксперты в заданных темах. Она будет длиться 7 недель, за это время участники посетят пять образовательных модулей.

8 апреля участники познакомятся с правилами и механикой проекта, поделятся на команды: за каждой будет закреплен ментор. Наставники будут помогать формулировать проблемы и подготовят ребят к защите проекта. Каждый инициативный школьник с желанием проявить себя и развиваться, сможет войти в команду своей школы, обозначить проблему, создать и реализовать проект, который поможет решить ее. В итоге битвы проектов 5-7 лучших идей получат поддержку и будут реализованы.

ИСТОЧНИК KP.RU