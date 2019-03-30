2019-03-30T16:16:49+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, куда сдать лампочки и батарейки

Для удобства можно установить гринбокс в своем дворе
Алена Кульмухаметова
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В некоторых тюменских дворах установлены специальные контейнеры для приёмки лампочек, термометров и батареек.

Напомним, безопасными считаются лампы накаливания, галогенные, светодиодные. Их можно выкидывать с обычным мусором. Опасные - это энергосберегающие, люминесцентные и ртутные. В их состав входит ртуть, поэтому они очень токсичны для природы и человека.

Сдать лампы можно в управляющую компанию или ТСЖ. Жителям частных домов и юрлицам необходимо заключить договор на сдачу ртутьсодержащих ламп. Также опустить лампочку можно в контейнеры для раздельного сбора (экобоксы и гринбоксы). Список, в который входит 21 бокс, можно посмотреть по ссылке.

Крайне опасный вид отходов – батарейки, сдать которые можно в те же гринбоксы, а также положить в контейнеры для раздельного сбора, установленные в организациях в свободном доступе. Такие контейнеры есть в отеле «Mercure Тюмень Центр», в восьми магазинах «Строительный двор».

Для удобства можно установить гринбокс в своем дворе. Этим занимается ООО «НОВ-Экология», тел. 69-63-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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