Открытие участка дороги по улицы Одесская в Тюмени переносится
Автомобилистам Тюмени пока не следует ждать долгожданного открытия движение транспорта на участке улицы Одесской в границах от Котовского до Республики. Ранее пресс-служба администрации города сообщала, что движение запустят уже 31 марта.
- Сроки сдвигаются, точная дата открытия будет известна позднее, - сообщили в мэрии.
Пока автовладельцам предлагают пролагать маршруты через улицы Котовского, Пржевальского, Энергетиков, Мельникайте, Республики.
Напомним, участок Одесской (от Котовского до Рижской) был закрыт для транспорта еще с 18 ноября, с 9 января проезд для машин был перекрыт на участке от Котовского до Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU