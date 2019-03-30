Открытие участка дороги по улицы Одесская в Тюмени переносится

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-30T16:10:42+03:00

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Автомобилистам Тюмени пока не следует ждать долгожданного открытия движение транспорта на участке улицы Одесской в границах от Котовского до Республики. Ранее пресс-служба администрации города сообщала, что движение запустят уже 31 марта.

- Сроки сдвигаются, точная дата открытия будет известна позднее, - сообщили в мэрии.

Пока автовладельцам предлагают пролагать маршруты через улицы Котовского, Пржевальского, Энергетиков, Мельникайте, Республики.

Напомним, участок Одесской (от Котовского до Рижской) был закрыт для транспорта еще с 18 ноября, с 9 января проезд для машин был перекрыт на участке от Котовского до Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU