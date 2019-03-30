2019-03-30T14:18:25+03:00
Звезды

В Тюмени снимают фильм о поэтическом мире Тобольска

Автор картины печатается в федеральных литературных журналах и газетах
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Документально-художественный фильм с участием актёров и поэтов снимает жительница Тюмени Маргарита Чекунова. Об этом рассказала сама автор картины и поэтесса на литературной встрече в библиотеке Тюменского института культуры.

Когда запланирован выход картины, пока остаётся в секрете. Маргарита, помимо будущего фильма, говорила и читала стихи о театре, искусстве, космосе, больших и малых городах – от Санкт-Петербурга до Тюмени.

Отметим, что Маргарита Чекунова собственными силами снимает фильм о поэтическом мире Тобольска.

- Поэзия не знает блеска софитов, не оглушает многозвучием огромные залы, она живет в нынешнем урбанистическом мире в надежде на то, что когда-нибудь попадет в мир театра, - сказала она.

- Маргарита Чекунова печатается в федеральных литературных журналах и газетах. Лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов» в номинации «Поэзия», обладательница «Звезды имени академика Д. С. Лихачева». премии «Молодой поэт» в Санкт-Петербурге, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменка с ножом напала на шумного соседа
Красавицы конкурса «Мисс студенчество ТюмГМУ» расскажут о себе тюменцам в прямом эфире
Редакторы федеральных изданий прокачают тюменских студентов
Для тюменского картофеля строят новые хранилища
Нетрезвый ялуторовчан увёл чужой велосипед
Двадцать тюменских выпускников сдадут экзамены досрочно
Нижнетавдинец едва не убил поленом бывшую возлюбленную
Театральный критик посетит два тюменских театра
Воспитанников Тобольского реабилитационного центра учат правильно тратить деньги
Легендарный тюменский журналист отмечает 70-летний юбилей
В Тюмени открывается новая творческая площадка
Тюменские студенты соберутся на ямальском этностойбище
Погода в Тюмени 30 марта: тепло и солнечно
Тюменцев приглашают на четвертый областной форум «Семья»
Круглую баню в Тюмени планируют превратить в планетарий
Тюменец за шум в квартире получил ножом в грудь
В Тюмени поймали мошенника, который наживался на пьющих горожанах
Серийного насильника тюменские следователи поймали за решеткой
Раскрыто похищение гендиректора тюменского торгового центра
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе
В Калужской области поймали телефонных мошенников, дуривших тюменцев
За тяжелые травмы дорожного рабочего в Тюмени накажут его работодателя