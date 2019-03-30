В Тюмени снимают фильм о поэтическом мире Тобольска
Документально-художественный фильм с участием актёров и поэтов снимает жительница Тюмени Маргарита Чекунова. Об этом рассказала сама автор картины и поэтесса на литературной встрече в библиотеке Тюменского института культуры.
Когда запланирован выход картины, пока остаётся в секрете. Маргарита, помимо будущего фильма, говорила и читала стихи о театре, искусстве, космосе, больших и малых городах – от Санкт-Петербурга до Тюмени.
Отметим, что Маргарита Чекунова собственными силами снимает фильм о поэтическом мире Тобольска.
- Поэзия не знает блеска софитов, не оглушает многозвучием огромные залы, она живет в нынешнем урбанистическом мире в надежде на то, что когда-нибудь попадет в мир театра, - сказала она.
- Маргарита Чекунова печатается в федеральных литературных журналах и газетах. Лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов» в номинации «Поэзия», обладательница «Звезды имени академика Д. С. Лихачева». премии «Молодой поэт» в Санкт-Петербурге, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU