В Тюмени снимают фильм о поэтическом мире Тобольска

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-30T14:18:25+03:00

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Документально-художественный фильм с участием актёров и поэтов снимает жительница Тюмени Маргарита Чекунова. Об этом рассказала сама автор картины и поэтесса на литературной встрече в библиотеке Тюменского института культуры.

Когда запланирован выход картины, пока остаётся в секрете. Маргарита, помимо будущего фильма, говорила и читала стихи о театре, искусстве, космосе, больших и малых городах – от Санкт-Петербурга до Тюмени.

Отметим, что Маргарита Чекунова собственными силами снимает фильм о поэтическом мире Тобольска.

- Поэзия не знает блеска софитов, не оглушает многозвучием огромные залы, она живет в нынешнем урбанистическом мире в надежде на то, что когда-нибудь попадет в мир театра, - сказала она.

- Маргарита Чекунова печатается в федеральных литературных журналах и газетах. Лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов» в номинации «Поэзия», обладательница «Звезды имени академика Д. С. Лихачева». премии «Молодой поэт» в Санкт-Петербурге, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU