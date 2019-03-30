Тюменка с ножом напала на шумного соседа
За нарушение покоя и сна вместо штрафа житель Тюмени получил удар ножом от разъярённой соседки. Женщине за «несдержанность» грозит десять лет тюрьмы.
Как сообщает городская полиция, инцидент произошёл накануне вечером. В дежурную часть отдела полиции № 5 города Тюмени поступило сообщение, что 35-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью.
По подозрению в совершении преступления оперативники задержали 29-летнюю жительницу Тюмени. Оказалось, что в одном из домов по улице Харьковская между женщиной и потерпевшим произошел конфликт, причиной которого стало нарушение режима тишины мужчиной.
Подозреваемая постучала в двери соседа, который впустил ее к себе. Во время скандала женщина схватила нож и ударила им в грудь шумного соседа.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU