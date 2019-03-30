2019-03-30T13:45:36+03:00
Происшествия

Тюменка с ножом напала на шумного соседа

Мужчине понадобилась помощь медиков
Алена Кульмухаметова
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Тюменка с ножом напала на шумного соседа. Фото с сайта pixabay.comТюменка с ножом напала на шумного соседа. Фото с сайта pixabay.com
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За нарушение покоя и сна вместо штрафа житель Тюмени получил удар ножом от разъярённой соседки. Женщине за «несдержанность» грозит десять лет тюрьмы.

Как сообщает городская полиция, инцидент произошёл накануне вечером. В дежурную часть отдела полиции № 5 города Тюмени поступило сообщение, что 35-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью.

По подозрению в совершении преступления оперативники задержали 29-летнюю жительницу Тюмени. Оказалось, что в одном из домов по улице Харьковская между женщиной и потерпевшим произошел конфликт, причиной которого стало нарушение режима тишины мужчиной.

Подозреваемая постучала в двери соседа, который впустил ее к себе. Во время скандала женщина схватила нож и ударила им в грудь шумного соседа.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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