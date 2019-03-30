2019-03-30T13:19:03+03:00
Общество

Красавицы конкурса «Мисс студенчество ТюмГМУ» расскажут о себе тюменцам в прямом эфире

Голосовать за участниц можно до 5 апреля
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Участницы конкурса «Мисс студенчество ТюмГМУ» расскажут о себе с экранов телевизоров 1 апреля. Трансляция запланирована на шесть часов вечера в эфире телеканала «Тюменское время».

Как сообщают организаторы, конкурсантки во время прямого включения расскажут о подготовке, о мероприятиях, которые проводятся в рамках соревновательного мероприятия и о многом другом.

Сегодня девушки принимают активное участие в общественной жизни, не пропускают полезные семинары, тренинги и многое другое. За жизнью конкурсанток можно следить в группе мероприятия во «Вконтакте»( https://vk.com/miss_tyumgmu_official). Также в проекте «Мисс Онлайн»( https://moi-portal.ru/proekty/miss-tyumgmu-2019/) все желающие тюменцы до 5 апреля могут отдать голос за одну из девушек-участниц. Победительница голосования получит в подарок фотосессию от студии ArtRoom.

В конкурсе, который пройдет 3 и 4 апреля, будет оцениваться не только внешность, но и образ жизни и характер девушек, сообщает «Мой портал».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени снимают фильм о поэтическом мире Тобольска
Тюменка с ножом напала на шумного соседа
Редакторы федеральных изданий прокачают тюменских студентов
Для тюменского картофеля строят новые хранилища
Нетрезвый ялуторовчан увёл чужой велосипед
Двадцать тюменских выпускников сдадут экзамены досрочно
Нижнетавдинец едва не убил поленом бывшую возлюбленную
Театральный критик посетит два тюменских театра
Воспитанников Тобольского реабилитационного центра учат правильно тратить деньги
Легендарный тюменский журналист отмечает 70-летний юбилей
В Тюмени открывается новая творческая площадка
Тюменские студенты соберутся на ямальском этностойбище
Погода в Тюмени 30 марта: тепло и солнечно
Тюменцев приглашают на четвертый областной форум «Семья»
Круглую баню в Тюмени планируют превратить в планетарий
Тюменец за шум в квартире получил ножом в грудь
В Тюмени поймали мошенника, который наживался на пьющих горожанах
Серийного насильника тюменские следователи поймали за решеткой
Раскрыто похищение гендиректора тюменского торгового центра
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе
В Калужской области поймали телефонных мошенников, дуривших тюменцев
За тяжелые травмы дорожного рабочего в Тюмени накажут его работодателя