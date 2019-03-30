Красавицы конкурса «Мисс студенчество ТюмГМУ» расскажут о себе тюменцам в прямом эфире

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-30T13:19:03+03:00

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Участницы конкурса «Мисс студенчество ТюмГМУ» расскажут о себе с экранов телевизоров 1 апреля. Трансляция запланирована на шесть часов вечера в эфире телеканала «Тюменское время».

Как сообщают организаторы, конкурсантки во время прямого включения расскажут о подготовке, о мероприятиях, которые проводятся в рамках соревновательного мероприятия и о многом другом.

Сегодня девушки принимают активное участие в общественной жизни, не пропускают полезные семинары, тренинги и многое другое. За жизнью конкурсанток можно следить в группе мероприятия во «Вконтакте»( https://vk.com/miss_tyumgmu_official). Также в проекте «Мисс Онлайн»( https://moi-portal.ru/proekty/miss-tyumgmu-2019/) все желающие тюменцы до 5 апреля могут отдать голос за одну из девушек-участниц. Победительница голосования получит в подарок фотосессию от студии ArtRoom.

В конкурсе, который пройдет 3 и 4 апреля, будет оцениваться не только внешность, но и образ жизни и характер девушек, сообщает «Мой портал».

ИСТОЧНИК KP.RU