Редакторы федеральных изданий прокачают тюменских студентов

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-30T12:09:20+03:00

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Главный редактор издания «Горький», креативный редактор соцсетей шоу «Вечерний Ургант» и продюсер фильма «Пессимист» поделятся опытом с тюменскими студентами. Со 2 апреля для участников направлений «Медиа», PR, «Видео» Студенческой весны стартует образовательная программа.

Тюменцы смогут посетить открытые мастер-классы Константина Мильчина, Николая Макатканова и Ашота Гезаляна.

Лекционные и практические интенсивы проведут федеральные и региональные эксперты. С журналистами будет работать литературный критик и главный редактор издания «Горький» из Москвы Константин Мильчин. Он научит студентов писать захватывающие рецензии. Пиарщики прокачают свои скилы вместе с редактором социальных сетей шоу «Вечерний Ургант» из Москвы Николаем Мараткановым.

Как и в прошлом году журналисты, фотографы, блогеры отправятся на площадки концертных направлений и создадут контент. В режиме реального времени участники расскажут о том, как проходит Студвесна.

Команды пиарщиков сразятся в челлендж-баттле — квесте, состоящем из творческих заданий по разным направлениям. Дизайнеры разработают логотип для одной из студий своего учебного заведения. Болельщики создадут контент о студвесне в социальных сетях. А видеографы снимут ролик в течение 7 дней.

Подать заявку можно на сайте студвесна72.рф до 1 апреля.

Напомним, что главный творческий фестиваль для студентов пройдет в формате кастингов, арт-лабораторий и шоу-программ от федеральных хедлайнеров. Кастинги на концертные направления стартуют с 8 апреля. Подробнее на студвесна72.рф или в группе во «Вконтакте». Зарегистрироваться на мастер-классы можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU