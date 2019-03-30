Для тюменского картофеля строят новые хранилища

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-30T11:12:20+03:00

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Тюменская агрофирма КРиММ приступила к строительству двух дополнительных картофелехранилищ. Необходимость в них обусловлена высокими урожаями картофеля.

Об этом заявил генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

По его словам, часть полей находится на достаточно большом удалении от существующих овоще- и картофелехранилищ, поэтому принято решение их построить ближе к месту выращивания продукции. Это поможет доставлять овощи к месту хранения в большей сохранности. Одно из хранилищ на восемь тысяч тонн будет построено под урожай этого года, второе запланировали на 2020-й.

Возводить новые хранилища агрофирму вынуждают и высокие урожаи - на отдельных полях КРиММа здесь получают 60-65 тонн картофеля с гектара.

- Цифровизация производства – от сканирования состава почв, мониторинга их влажности и влагоемкости, до точного земледелия и коренного улучшения структуры почв на полях путем внесения торфа дают повышение урожайности. При этом более 100 тысяч тонн картофеля нам удаётся собирать без фактического увеличения «земельного банка» предприятия, - говорит Геннадий Рязанов.

ИСТОЧНИК KP.RU