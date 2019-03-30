2019-03-30T10:59:53+03:00
Происшествия

Нетрезвый ялуторовчан увёл чужой велосипед

Кражу раскрыли по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Нетрезвый ялуторовчан увёл чужой велосипедНетрезвый ялуторовчан увёл чужой велосипедФото: Татьяна Коркина
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Молодой человек приехал к другу на велосипеде, а когда вышел из гостей обнаружил его двухколёсного транспорта.

Как сообщает МВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции Ялуторовска обратилась местная жительница с заявлением о краже велосипеда.

Как установлено в ходе расследования, сын обратившейся в полицию женщины, на велосипеде поехал к своему другу в гости. Молодой человек приехав к другу, оставил свой транспорт на улице, прислонив к забору. Через некоторое время он засобирался домой, но велосипеда на оставленном месте не обнаружил.

Оперативники установили и задержали по горячим следам вора. Им оказался ранее судимый безработный мужчина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он шел по улице. Заметив, оставленный без присмотра велосипед, он присвоил его себе. Чужое имущество подозреваемый спрятал в доме брата, в тот момент, когда хозяин дома отсутствовал, сам же он лег спать. Велосипед вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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