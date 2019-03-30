Двадцать тюменских выпускников сдадут экзамены досрочно

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-30T10:14:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцать тюменских выпускников намерены досрочно сдать экзамены по различным предметом. По данным департамента образования Тюменской области, чаще всего 9-классники выбирают обществознание, а 11-классники - биологию и английский язык.

Всего в Тюмени в 2019 году государственную итоговую аттестацию досрочно пройдут семь выпускников 11 классов и 13 выпускников 9 классов.

Досрочная сдача ЕГЭ началась 20 марта и продлится до 10 апреля. ОГЭ будут сдавать с 22 апреля по 14 мая. Им предстоит обязательно сдать русский язык и математику (в 11 классе базовую или профильную).

11-классники, которые желают сдать досрочно экзамен, чаще всего выбирают биологию и английский язык, их выбрали по три выпускника. Еще два сдадут обществознание, физику и историю - по одному человеку.

У 9-классников в абсолютных лидерах обществознание - знания по предмету проверят 11 человек. Семь человек сдадут географию, трое английский язык, по два человека - физику и биологию, один - информатику.

ИСТОЧНИК KP.RU