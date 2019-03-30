2019-03-30T09:27:23+03:00
Происшествия

Нижнетавдинец едва не убил поленом бывшую возлюбленную

Женщину спасла дочь
Алена Кульмухаметова
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Нижнетавдинец едва не убил поленом бывшую возлюбленнуюНижнетавдинец едва не убил поленом бывшую возлюбленнуюФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть Нижнетавдинского отдела полиции поступил звонок от местной жительницы, которой бывший сожитель угрожает убийством.

Как сообщили в МВД по Тюменской области, к потерпевшей домой пришел бывший сожитель. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора. 37-летний мужчина попросил у бывшей сожительницы денег, но получил отказ.

Злоумышленник схватил лежавшее на печке полено и замахнулся на 45-летнюю женщину. Отбросив орудие на пол, правонарушитель схватил женщину за шею и стал душить. В этот момент из соседней комнаты вышла дочь потерпевшей, которая вмешалась в конфликт. Дебошир скрылся с места преступления, а хозяйка дома позвонила стражам правопорядка.

Оперуполномоченный уголовного розыска задержал подозреваемого. В настоящее время дознавателями отдела возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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