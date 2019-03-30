2019-03-30T09:12:10+03:00
Звезды

Театральный критик посетит два тюменских театра

Он прибудет в Тюмень на Всемирный фестиваль молодежных театров
Алена Кульмухаметова
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Комиссия по критике и театроведению Союза театральных деятелей России направила театрального критика в тюменский молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко и в Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова.

Союз театральных деятелей оплатит творческую командировку эксперта. Ради получения оценки профессионала, тюменские артисты участвовали в грантовом конкурсе.

Помощь в профессиональной оценке экспертов будет и у ряда театральных фестивалей. Критик прибудет в Тюмень на Всемирный фестиваль молодежных театров "VII ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - 2019". Среди других мероприятий театральные знатоки посетят фестиваль независимых театров ЦЕНТР (г. Воронеж), X Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» (г. Абакан), I Урало-Сибирский межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. Терра Магика» (г. Красноярск) и другие.

Отметим, что комиссия по критике и театроведению союза рассмотрела более 150 заявок. В топ вошло 30 региональных театров, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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