2019-03-30T08:23:22+03:00
Общество

Воспитанников Тобольского реабилитационного центра учат правильно тратить деньги

Финансовая грамотность пригодится им во взрослой жизни
Алена Кульмухаметова
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Воспитанников Тобольского реабилитационного центра учат правильно тратить деньги. Фото с сайта pixabay.comВоспитанников Тобольского реабилитационного центра учат правильно тратить деньги. Фото с сайта pixabay.com
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В Тобольском социально-реабилитационном центре для детей подопечных готовят к самостоятельной жизни и учат правильно обращаться с деньгами.

По данным департамента социального развития Тюменской области, по повышению финансовой грамотности для воспитанников центра проводят специалисты, работающие в финансовой сфере.

Так, в марте занятие для подростков по теме «Основы финансовой грамотности» провел сотрудник ПАО «СБЕРБАНК» Иван Шевелёв. Он объяснил ребятам, что финансы - это многогранное понятие, которое включает в себя и наличные деньги, и безналичные денежные ресурсы, и другие формы и инструменты денежных средств, а также — финансовые отношения, связанные с расчетами.

Добавим, что занятия по повышению финансовой грамотности проводятся в центре с 2018 года в рамках программы Тюменской области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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