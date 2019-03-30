Легендарный тюменский журналист отмечает 70-летний юбилей

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-30T07:13:05+03:00

Он был у истоков основания регионального приложения федерального издания «Аргументы и факты»

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Сегодня, 30 марта, ветеран тюменской журналистики Юрий Иосифович Пахотин встречает 70-летний юбилей. В средствах массовой информации он работает более 40 лет.

Юрий Иосифович по праву признан «отцом» регионального приложения «Аргументы и факты в Западной Сибири», у истоков которого он стоял. Этому изданию журналист верен и по сей день - бессменный руководитель газеты.

Каждое утро Юрий Иосифович приходит на работу в редакцию в числе первых. В любую погоду много лет подряд он проделывает путь от дома до работы пешком. Возможно, именно это является секретом его бодрости и крепкого здоровья и оптимизма. Профессионал с большой буквы и настоящий мужчина, - отзываются о нем коллеги.

Творческий путь Юрия Иосифовича начинался в издании «Авиатор Тюмени», затем он возглавил газету «Тюменский геолог», после работал политобозревателем «Тюменских известий». Его репортажи, очерки, статьи о тех, кто создавал крупнейший в мире Западно-Сибирский топливно-энергетический комплекс печатались на страницах крупнейших газет и журналов СССР. Он - автор литературной записи мемуаров легендарного геолога, начальника Главтюменьгеологии, Героя Социалистического труда Фармана Салманова «Сибирь – судьба моя», а также один из авторов книги Председателя Госплана СССР Николая Байбакова «Дело жизни».

Известен Юрий Иосифович и как писатель, он является автором многочисленных рассказов, повестей, романов. Его книга «Я тот, кто это видел» получила массу положительных отзывов читателей. А на общенациональном интернет-сайте «Проза.Ру» его произведения читают десятки тысяч человек.

У юбиляра множество наград: почетные знаки «Четвертая власть. За заслуги перед прессой», «Легенда Тюменской журналистики», «Золотое перо». Его заслуги отмечены также правительством. Он удостоин почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Успевает Юрий Иосифович заниматься и общественной работой. Сегодня он - член Общественного Совета при департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Юрий Иосифович встретит почётный юбилей, как и все дни рождения, на работе, без которой не представляет свою жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU