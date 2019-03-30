2019-03-30T07:08:52+03:00
Общество

В Тюмени открывается новая творческая площадка

В новом мультицентре ждут дизайнеров и архитекторов
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени открывается новая творческая площадкаВ Тюмени открывается новая творческая площадка
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В областной столице открывается еще один мультицентр «Контора пароходства». Это место станет центром притяжения дизайнеров, урбанистов, архитекторов, художников и представителей других творческих профессий. Линию креативных проектов мультицентра откроет проект CreativeHands, который пройдет в кофейне «Искусство» уже завтра, 31 марта.

По словам куратора проектов мультицентра «Моя территория» Юлии Каргополовой, в Тюмени часто создают творческие продукты, но им не хватает информационного освещения. «Контора пароходства» будет работать над тем, чтобы идеи и авторы проектов стали известны городу. Контора даст возможность пройти обучение, заявить о своем продукте, получить ресурсы для реализации, сформировать команду единомышленников, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Одним из проектов станет серия ежемесячных воркшопов CreativeHands. Участников научат создавать креативные вещи и внедрять их в повседневную жизнь. Так, 31 марта в кофейне «Искусство» художник-портретист и креативный кастомизатор одежды Анастасия Боголюбова проведет мастер-класс по росписи джинсовой куртки, а имидж-консультант и блогер Анастасия Анохина обсудит с собравшимися современные тенденции мира моды. После воркшопов у участников остаются эксклюзивные вещи, которые можно использовать в повседневной жизни. Зарегистрироваться на воркшоп CreativeHands можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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