Тюменские студенты соберутся на ямальском этностойбище

СЕГОДНЯ 06:06 2019-03-30T06:06:03+03:00

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Первый молодежный фестиваль народного творчества «Россыпи земли Ямальской» сегодня. 30 марта, соберет студентов тюменских вузов родом с Ямала на этностойбище «Ув с Мир хот» (Дом северных людей). Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет во время съезда молодежи «Еду на Ямал».

Фестиваль является дипломной работой студентки кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Тюменского государственного института культуры Валентины Чупровой.

Свои таланты представят гостям вокалисты и чтецы, танцоры и музыканты. Мастера национального декоративно-прикладного творчества, живописи, скульптуры малых форм, фотографии подготовят экспозицию своих работ.

- Гостями программы станут детсадовцы, которые занимаются в Дворец национальных культур «Строитель». Они покажут дефиле в созданной ими национальной одежде ненцев, – анонсировала один из ярких номеров организатор фестиваля Валентина Чупрова.

Открытие фестиваля запланировано в 13 часов 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU