Погода в Тюмени 30 марта: тепло и солнечно
В народном календаре день 30 марта отмечен как Алексей Тёплый. Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи — то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам.
В Тюмени ясная погода без осадков. Утром гололёд и температура воздуха +1 градус. Днём поднимется юго-западный ветер до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит +4 градуса.
В Тобольске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха: +2,+5 градусов.
В Заводоуковске переменная облачность и без осадков. Ветер
юго-западный 4-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха: +1,+4 градусов.
В Ялуторовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха: 0,+4 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU