2019-03-30T05:54:25+03:00
Общество

Погода в Тюмени 30 марта: тепло и солнечно

Днём ожидается усиление ветра
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 30 марта: тепло и солнечноПогода в Тюмени 30 марта: тепло и солнечноФото: Татьяна Коркина
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В народном календаре день 30 марта отмечен как Алексей Тёплый. Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи — то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам.

В Тюмени ясная погода без осадков. Утром гололёд и температура воздуха +1 градус. Днём поднимется юго-западный ветер до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит +4 градуса.

В Тобольске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха: +2,+5 градусов.

В Заводоуковске переменная облачность и без осадков. Ветер

юго-западный 4-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха: +1,+4 градусов.

В Ялуторовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха: 0,+4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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