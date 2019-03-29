Тюменцев приглашают на четвертый областной форум «Семья»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-29T16:52:24+03:00

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Четвертый областной форум «Семья» состоится в Тюменском Технопарке 14 апреля. Участие в нем бесплатное, регистрация желающих посетить площадки уже открыта на сайте форума.

Форум будет работать с 10:00 до 15:00. В его программе запланировано большое количество развлечений для всей семьи. Это творческие мастер-классы, шоу-представления, тематические фотозоны и игровые площадки, учитывающие разные интересы и возраст гостей. Для родителей организованы образовательные площадки : «Семья и государство», «Особый ребенок» и «Психология».

- Тот факт, что форум «Семья» проходит четвёртый год подряд, уже говорит о том, как важно семьям проводить время вместе не только развлекаясь, но и получая полезную информацию. С каждым годом мы стараемся сделать форум лучше и интереснее, поэтому 14 апреля на обучающую секцию для родителей о психологии приедет спикер из Санкт-Петербурга. Уверена, он даст тюменским семьям много важной информации, - отметила организатор форума, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

ИСТОЧНИК KP.RU