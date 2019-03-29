Круглую баню в Тюмени планируют превратить в планетарий

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-29T16:55:33+03:00

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Бывшую круглую баню в Тюмени превратят в планетарий. Создать его в уникальном историческом здании начала 20 века намерен питерский инвестор, основатель самого большого планетария в мире Евгений Гудов.

- Планетарий займет только верхнюю часть здания, - пояснил Гудов. – Будет построен купол диаметром около 16 метров, появится самая современная техника. Залы здания сделают многофункциональными, с монтажом огромных экранов, так, чтобы можно было проводить самые разные мероприятия.

По задумке инвесторов, бывшая баня станет подобием питерского Люмьер-Холла, где залы трансформируются под самые разные цели и идеи.

- Мы хотим сохранить часть интерьера, в частности бетонные скамейки, может быть плитку или витражи. Это не всегда удобно, но очень интересно, - отметил Евгений Гудов.

Сейчас проект согласовывают в администрации города. Только на ремонт здания необходимо 180 миллионов рублей. Если все получится, планетарий в Тюмени откроется уже через три года, сообщает ТК «Тюменское время».

Напомним, что здание в стиле конструктивизма действовало 70 лет, а с 2006 года пустует. Сначала его планировалось отремонтировать, но потом было решено снести. Однако общественность не дала. Горожане для уникального строения предлагали самые разные проекты, но только сейчас появился реальный готовый проект и инвестор.

ИСТОЧНИК KP.RU