Тюменец за шум в квартире получил ножом в грудь

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-29T15:29:38+03:00

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Жительница Тюмени ножом чуть не зарезала своего соседа за то, что тот сильно шумел. 29-летняя горожанка нанесла ему серьезное ранение и мужчину госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел вечером накануне, 28 марта, в доме по улице Харьковская. Как выяснилось, девушка дома очень хотела тишины, но сосед никак не успокаивался. Тогда она пошла к нему с разборками. 34-летний мужчина впустил незваную гостью в квартиру, но жильцы не смогли мирно разрешить конфликт. Разгневанная девушка схватила нож и ударила им в грудь соседу. Мужчине вызвали бригаду скорой помощи, на место происшествия также выехала следственно-оперативная группа полицейских.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет, сообщили в пресс-службе полиции Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU