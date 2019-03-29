2019-03-29T14:49:51+03:00
Происшествия

В Тюмени поймали мошенника, который наживался на пьющих горожанах

Ущерб от афер с алкоголиками составил почти 9,5 млн рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени передают суду мошенника, который делал бездомными пьющих одиноких людей. Мужчина находил горожан и жителей пригорода, ведущих асоциальный образ жизни, устанавливал с ними дружеские отношения, угощал их спиртным и едой, а затем уговаривал продать ему квартиру.

Аферист оформлял сделку по заниженной стоимости, но даже оговоренную сумму полностью не выплачивал. Переоформленные квартиры мужчина планировал перепродавать. Потерпевшими признаны девять человек, общая сумма ущерба от махинаций составила около 9,5 миллионов рублей.

Преступную деятельность выявили сотрудники следственного управления УМВД России по Тюменской области. Уголовное дело составило 16 томов. Доказательства собраны по двум фактам мошенничества, совершенного в крупном размере и четырем - в особо крупном.

Сейчас материалы переданы для утверждения обвинения прокурору, после чего они будут направлены в суд. Санкция статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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