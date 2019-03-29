Серийного насильника тюменские следователи поймали за решеткой

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-29T13:57:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские следователи предъявили обвинение заключенному из Омской области в двух изнасилованиях и разбое. Тяжкие преступления были совершены в Тюмени 14 лет назад, в феврале и мае 2005 года. Тогда жертвами преступника стали девушки 17 и 18 лет. Насильник напал на них, угрожая ножом, ограбил и надругался.

Тогда из-за отсутствия свидетелей и в условиях неочевидности по «горячим следам» раскрыть преступления не удалось. Дела расследовались отдельно, поскольку были совершены в разных районах Тюмени и в разное время. Позже в результате анализа дела были объединены. Следователям пришлось провести колоссальный объём работы, проверить в том числе лиц, находящиеся в заключении и ранее судимых за аналогичные преступления. Только совпадение ДНК-профиля одного из заключенных с образцами, изъятыми при первоначальных следственных действиях, позволило выйти на злоумышленника. Мужчина отбывал наказание за аналогичные преступления.

Сейчас материалы уголовного дела переданы для утверждения обвинения прокурору, после чего они будут направлены в суд, сообщили в следственном отделе по Ленинскому округу управления СКР Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU