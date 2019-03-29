Раскрыто похищение гендиректора тюменского торгового центра

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-29T16:29:42+03:00

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Расследование похищения предпринимателя и вымогательства у него денег завершено следственным отделом по Ленинскому округу Тюмени. В преступлении обвиняются 61-летний мужчина, его сыновья 35 и 34 лет, а также их общий 37-летний знакомый. Все они являются гражданами одной из среднеазиатских республик.

Похищение произошло вечером 25 августа 2018 года. Мужчины в одном из торговых центров города в рабочее время силой похитили генерального директора и на автомобиле вывезли в садоводческое общество «Березняки-2». Они избивали бизнесмена, требуя 180 тысяч рублей и передачи им 10% от его прибыли. Через какое-то время пленнику удалось сбежать от похитителей, местные жители вызвали ему скорую медицинскую помощь.

Злоумышленников удалось задержать через месяц. Сейчас собрано достаточно доказательств вины четверки и материалы направлены прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU