В Калужской области поймали телефонных мошенников, дуривших тюменцев

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-29T12:47:15+03:00

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Полицейские поймали телефонных мошенников из Калужской области, которые сняли деньги со счета тюменки. Женщина пострадала, когда продавала в интернете куклу. Ей позвонил потенциальный покупатель и предложил перевести на банковскую карту предоплату.

Для убедительности к разговору подключилась женщина, представившись женой покупателя. Выманив в ходе беседы данные банковской карты, злоумышленники через онлайн-банк сняли все деньги потерпевшей. Пострадавшая обратилась в полицию и пояснила, что работает в больнице за небольшую зарплату и одна воспитывает ребенка. Списанные 12 тысяч рублей для нее значительный удар по семейному бюджету.

Полицейские установили, что следы преступления ведут в Калужскую область. В городе Малоярославец они задержали двух братьев и их сестру, подозреваемых в мошенничестве. Подозреваемые обманывали продавцов и покупателей на интернет-площадках по продаже подержанных вещей. Злоумышленники действовали по отработанной схеме, удалось установить шесть аналогичных фактов обмана тюменцев. Суммы ущерба составили от 10 до 50 тысяч рублей.

Подозреваемые уже компенсировали ущерб всем потерпевшим. 39-летний организатор преступной группы взят под стражу. Его 38–летняя беременная сестра и 37-летний брат находятся под подпиской о невыезде и сотрудничают со следствием. Ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались. На основании пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» виновным грозит лишение свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU