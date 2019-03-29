2019-03-29T12:20:33+03:00
Общество

За тяжелые травмы дорожного рабочего в Тюмени накажут его работодателя

Мужчина нарушил ПДД и попал в аварию
Маргарита КАЛИНКИНА
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За нахождение на проезжей части одного из дорожных рабочих ООО МСК «СибАгро» будет наказан работодатель. Мужчина в неположенном месте переходил дорогу и был сбит автомобилем. Происшествие было квалифицировано как несчастный случай на производстве и вопрос о привлечении к ответственности виновного сейчас решается в Госинспекции труда по Тюменской области.

ДТП произошло в феврале во время уборки снега, сообщили в ведомстве. Дорожный рабочий попал под колеса автомобиля Hyundai Sonata и получил тяжелую травму. Расследование показало, что пешеход нарушил ПДД. В то же время работодатель допустил его к работе на дороге , не выдав средства индивидуальной защиты, в частности светоотражающую одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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