За тяжелые травмы дорожного рабочего в Тюмени накажут его работодателя

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-29T12:20:33+03:00

Изменить размер текста: A A

За нахождение на проезжей части одного из дорожных рабочих ООО МСК «СибАгро» будет наказан работодатель. Мужчина в неположенном месте переходил дорогу и был сбит автомобилем. Происшествие было квалифицировано как несчастный случай на производстве и вопрос о привлечении к ответственности виновного сейчас решается в Госинспекции труда по Тюменской области.

ДТП произошло в феврале во время уборки снега, сообщили в ведомстве. Дорожный рабочий попал под колеса автомобиля Hyundai Sonata и получил тяжелую травму. Расследование показало, что пешеход нарушил ПДД. В то же время работодатель допустил его к работе на дороге , не выдав средства индивидуальной защиты, в частности светоотражающую одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU