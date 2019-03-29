2019-03-29T12:10:18+03:00
Здоровье

Нейрохирург из Ишима спас от смерти молодого мужчину, найденного с пробитой головой

Пострадавшему удалось сохранить память, речь и зрение
Маргарита КАЛИНКИНА
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Нейрохирург из Ишима спас от смерти молодого мужчину, найденного с пробитой головой. Фото Областной больницы №4 в ИшимеНейрохирург из Ишима спас от смерти молодого мужчину, найденного с пробитой головой. Фото Областной больницы №4 в Ишиме
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Редкую операцию на головном мозге сделали в Ишиме. Врач-нейрохирург Андрей Иванов не только спас жизнь, но и сохранил жизненно-важные функции организма 37-летнему мужчине.

Его нашли в подъезде одного из домов села Армизонское и экстренно доставили в областную больницу №4 в Ишиме с подозрением на тяжелую черепно-мозговую травму. Обследование показало оскольчатый перелом черепа с тремя внутримозговыми гематомами. После нескольких часов консервативного лечения пациенту стало хуже и ему выполнили трепанацию затылочной кости и гематом в затылочной и височной долях головного мозга.

Операция длилась около трех часов, после чего молодой человек впал в кому. Затем были долгие дни и недели ожидания.

За 22 года работы в нейрохирургии Андрей Иванов провел сотни разных операций, но таких тяжелых случаев в его практике было не более пяти.

- Мы шли на риск, - рассказывает доктор. - Конечно, могли возникнуть необратимые последствия-потеря речи, зрения, но к счастью, все прошло успешно.

Сейчас мужчине предстоит курс реабилитации, а в последующем пластическая операция дефекта костей черепа.

- Мы больше месяца пробыли в больнице и молились каждый день, чтобы наш сынок пришел в себя, - рассказывает мама Татьяна Петровна. - И теперь, когда мой ребенок уже дома, я не перестаю благодарить доктора. Спасибо всему медицинскому персоналу отделения реанимации и нейрохирургии за лечение, заботу и уход. Сейчас сын будет учиться ходить, займемся массажем. Главное, что сын все помнит, сам кушает, себя обслуживает и есть большое желание жить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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