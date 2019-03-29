Прокуратура Тюмени заинтересовалась причинами порыва теплотрассы в ЖК «Европейский»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-29T10:55:00+03:00

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Прокуратура Тюмени начала проверку причин порыва теплосети в ЖК «Европейский». Авария произошла на участке распределительной тепловой сети по улице Эрвье вечером 27 марта. Огромная лужа кипятка разлилась на парковке у торгового центра «Зеленый берег». Несколько автомобилей оказались в воде, из людей никто не пострадал.

На место ЧП кроме коммунальщиков экстренно прибыли сотрудники МЧС и полиции. Девять многоквартирных домов остались без теплоснабжения и горячей воды. Очевидцы аварии назвали произошедшее апокалипсисом.

Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, что стало причиной порыва, проверка соблюдения законодательства при предоставлении коммунальных услуг населению проходит в компании АО «УСТЭК». По ее окончании при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в надзорном органе города.

ИСТОЧНИК KP.RU