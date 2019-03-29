2019-03-29T10:39:43+03:00
Происшествия

Жительница Ишима обокрала жениха во время личного знакомства

Мужчина приехал к ней на свидание из Новосибирской области
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жительница Ишима обокрала своего нового знакомого, который приехал к ней из Новосибирской области. Молодые люди познакомились в социальных сетях и мужчина приехал в гости, чтобы лично пообщаться.

Парочка при встрече крепко выпила, а когда гость уснул, девушка похитила у него карту и сняла с нее около 26 тысяч рублей. После этого она спрятала карту в туалете гостиницы, чтобы мужчина подумал, что якобы потерял ее.

Уборщица утром нашла карту и отдала владельцу. Но мужчина не смог рассчитаться ей за товар в магазине и понял, что все деньги сняты. Под подозрение попала новая знакомая, так как в городе он больше никого не знал и ни с кем не общался. Потерпевший обратился в полицию и на место выехала следственно-оперативная группа.

Подозреваемую задержали. Оказалось, что она уже неоднократно судима. В отношении горожанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». С девушки взята подписка о невыезде. Теперь ей грозит лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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