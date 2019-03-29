Тюменцы ссорятся из-за оттаявших собачьих "мин"

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-29T10:15:00+03:00

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Жители Тюмени возмущены кучами собачьих фекалий, которых стало невероятно много после таяния снега. Эта тема сегодня активно обсуждается в социальных сетях города. На одном из пабликов тюменец выложил возмущенный пост.

- Собаководы, вы уже всех "задрали"! Извините конечно, но терпения больше нет никакого. Вокруг загажены все дворы и детские площадки. Сегодня утром веду дочку в сад и женщина вывела погулять своего питомца маленького размера. Ну и что, картина маслом, он бегал и прямо перед нами сел и нагадил. Я у нее спросил: "А кто будет убирать?" Она промолчала, - возмущается горожанин. При этом он не рискнул сообщить свое имя, опасаясь ответной реакции владельцев собак.

- И ведь так происходит каждый день не по одному разу и еще не известно сколько собак в этом доме да и в соседних. А в масштабах города это огромное количество. Почему вы не убираете за своим питомцем? Сами же ходите, детей своих или внуков водите. Штраф для таких собаководов от одной до двух тысяч рублей, но я бы сделал от 10 до 20 тысяч рублей, чтобы не повадно было, - предложил тюменец.

Многие горожане солидарны с мужчиной. Пост прочитали уже 20 тысяч человек, оставлено более трехсот комментариев.

- Даже на специальных площадках не убирают, что уж говорить о тротуарах и детских площадках, - отметила Ольга Н и с ней согласны десятки человек.

В защиту собаководов высказалась Евгения Б, отметив, что каждую весну из сугробов выплывает так же куча окурков, бутылок, какие-то старые вещи, коробки из-под фейерверков и т.д.

-Тут дело не в собачниках, а в ответственности людей. Каждый должен отвечать за себя, будь это фекалии любимого питомца или фантик/окурок/бутылка, - считает она.

- Сначала научите прибирать людей за собой, а потом лезьте к собаководам, - высказал свое мнение еще один тюменец Аркадий Ч. - Люди гадят не меньше. Каждый год я вынужден с собакой гонять со двора алкашей, которые бьют бутылки на детских площадках. Вынужден смотреть на кучу окурков и сора.

При этом мужчина добавил, что тоже устал от владельцев карликовых собак.

- Вам сложно что ли свою "соплю" сводить туда, где не ходят люди? - возмутился он.

Дима Ч. считает, что решить проблему помогут штрафы, даже невысокие.

- Все-таки важна не сумма, а неотвратимость наказания. Даже малый штраф, но взыскиваемый за каждое нарушение, заставит задуматься! Но с неотвратимостью наказания у нас в стране проблемы. Потому так живём, - отметил он.

А Катеринка И. поделилась своим опытом борьбы с собачьими "минами":

- У нас актив бабушек действует. Мы им очень благодарны. Они днем следят за двором, а когда садится солнце - уже сложнее. Но двор более менее чист, а дальше - вообще ступить негде.

Дискуссия продолжается. Тема очень острая. Решить ее только наказаниями или возмущениями вряд ли получится. Жителям Тюмени необходимо прививать культуру выгула питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU