2019-03-29T09:06:22+03:00
Происшествия

Полицейские Тюмени всю ночь искали 8-летнего мальчика

Школьника удалось найти только под утро
Маргарита КАЛИНКИНА
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Полицейские Тюмени всю ночь искали 8-летнего мальчикаПолицейские Тюмени всю ночь искали 8-летнего мальчикаФото: Ольга Крыльцова
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Полицейские Тюмени к утру смогли найти потерявшегося 8-летнего ребенка. Мальчик пропал днем, когда пошел гулять во двор. За ребенком из окна приглядывал дед, а когда тот исчез, обошел все дворы.

Вечером, мама школьника, вернувшись с работы, обзвонила родственников и знакомых, но без результата. Тогда она обратилась в полицию. Стражи порядка сразу сформировали специальную группу, опросили маму и дедушку, восстановили картину событий и приступили к проведению розыскных мероприятий. На поиски ушла вся ночь, уже под утро ребенка нашли в поселке Утяшево, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Выяснилось, что ребенок ушел в гости к другу. Дети заигрались, когда мальчик вспомнил, что пора возвращаться домой, было уже темно, и он решил остаться у приятеля. К сожалению, родители этого ребенка не посчитали нужным позвонить маме мальчика. В настоящий момент он возвращен домой, с ним все в порядке.

Тюменская полиция призывает граждан не оставаться в стороне, если маленький ребенок находится на улице один, особенно вечером или ночью. Необходимо спросить у него, нужная ли помощь и в случае если возникают какие-либо подозрения, обратиться в полицию. В случае пропажи ребенка нужно сразу звонить в органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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