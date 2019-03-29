В Тюмени ночью сгорел продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-29T08:45:54+03:00

Его тушили 25 пожарных и девять спецмашин

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Продуктовый магазин на Червишевском тракте Тюмени сгорел в ночь на 29 марта. ЧП произошло в третьем часу утра, вызов дежурному диспетчеру МЧС поступило в 2 часа 38 минут. Пожарные были на месте уже через 5 минут. Полыхал павильон площадью 7х24 метра.

Тушили огонь 25 человек и девять машин пожарно-спасательных частей Тюменского гарнизона, работало три звена газодымозащитной службы. Ликвидировать открытое горение пожарным, удалось в 3 часа 16 минуты. Огнем повреждены внутренняя отделка и имущество по всей площади. От пожара спасены соседние строения. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU