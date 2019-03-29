2019-03-29T08:03:05+03:00
Экономика

Транснефть поможет построить в Новом Уренгое бассейн и ледовый корт

Горожане смогут заниматься в них спортом круглый год
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В Новом Уренгое обсудили перспективы строительства объектов социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье-Пурпе

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов провел в Новом Уренгое совещание по вопросам строительства социальных объектов в районе Коротчаево. Во встрече приняли участие глава города Иван Костогриз, главный архитектор города Евгений Ворошилов, заместитель генерального директора АО «ТранснефтьСибирь» Сергей Сметанюк, генеральный директор АО «Корпорация Развития» Сергей Черняев, представители компаний подрядного комплекса.

В скором времени при финансовой поддержке ПАО «Транснефть» в районе Коротчаево начнется строительство плавательного бассейна и ледового корта. Земельные участки под строительство этих объектов уже определены. Они будут расположены вблизи школы и спортивного комплекса. Участники совещания рассмотрели представленные проекты зданий. Для того, чтобы сделать их максимально современными и комфортными, проектировщикам было рекомендовано внести в проекты ряд корректировок. Оба объекта включены в адресную инвестиционную программу региона.

Благодаря участию нефтетранспортной компании в Коротчаево за последние годы появился жилой комплекс «Нефтяник», спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика» и газовая котельная с инженерными сетями, К ноябрю этого года ожидается ввод в эксплуатацию современного комплекса каназизационно-очистных сооружений с системой магистральных коммуникаций мощностью 2,5 тыс. куб. метров в сутки. Также в Коротчаево ведется строительство детского сада на 240 мест. Все эти объекты возводятся в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем Президента РФ в УрФО, органами государственной власти ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, компанией «Транснефть» и «Корпорацией Развития».

Новые спортивные объекты позволят жителям Коротчаево в комфортных условиях заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Крытая ледовая арена и бассейн с дорожками на 25 метров позволят делать это круглогодично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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