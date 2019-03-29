Транснефть поможет построить в Новом Уренгое бассейн и ледовый корт

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-29T08:03:05+03:00

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В Новом Уренгое обсудили перспективы строительства объектов социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье-Пурпе

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов провел в Новом Уренгое совещание по вопросам строительства социальных объектов в районе Коротчаево. Во встрече приняли участие глава города Иван Костогриз, главный архитектор города Евгений Ворошилов, заместитель генерального директора АО «Транснефть – Сибирь» Сергей Сметанюк, генеральный директор АО «Корпорация Развития» Сергей Черняев, представители компаний подрядного комплекса.

В скором времени при финансовой поддержке ПАО «Транснефть» в районе Коротчаево начнется строительство плавательного бассейна и ледового корта. Земельные участки под строительство этих объектов уже определены. Они будут расположены вблизи школы и спортивного комплекса. Участники совещания рассмотрели представленные проекты зданий. Для того, чтобы сделать их максимально современными и комфортными, проектировщикам было рекомендовано внести в проекты ряд корректировок. Оба объекта включены в адресную инвестиционную программу региона.

Благодаря участию нефтетранспортной компании в Коротчаево за последние годы появился жилой комплекс «Нефтяник», спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика» и газовая котельная с инженерными сетями, К ноябрю этого года ожидается ввод в эксплуатацию современного комплекса каназизационно-очистных сооружений с системой магистральных коммуникаций мощностью 2,5 тыс. куб. метров в сутки. Также в Коротчаево ведется строительство детского сада на 240 мест. Все эти объекты возводятся в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем Президента РФ в УрФО, органами государственной власти ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, компанией «Транснефть» и «Корпорацией Развития».

Новые спортивные объекты позволят жителям Коротчаево в комфортных условиях заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Крытая ледовая арена и бассейн с дорожками на 25 метров позволят делать это круглогодично.

ИСТОЧНИК KP.RU