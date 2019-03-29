Тюменец заплатил долги по штрафам ГИБДД только после ареста айфона
За нарушения правил дорожного движения приставами Тюмени на одного водителя возбуждено 48 исполнительных производств по неоплаченным штрафам на общую сумму 50,5 тысяч рублей. Мужчина безработный, но ездит на автомобиле «Toyota Camry» и часто нарушает правила дорожного движения.
Чтобы заставить автомобилиста оплатить долги, пристав наложил запрет на регистрационные действия иномарки и выехал на дом к мужчине для проверки имущества. Машины на месте не оказалось, по словам владельца, она сломана и отказался ее показывать. По счастливой случайности у должника зазвонил «iPhone 7», должник испугавшись, что гаджет арестуют, попытался сбежать, но его догнали.
Телефон пристав все же арестовал и вручил мужчине предупредил о временном ограничении специального права должником, в соответствии с которым в случае не оплаты долга он будет ограничен в праве управления автомобилем.
Гражданин не стал дожидаться наступления столь неприятного для себя события и в этот же день предоставил в отдел судебных приставов чеки о полной оплате долга, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU