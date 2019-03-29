2019-03-29T07:56:06+03:00
Общество

Тюменец заплатил долги по штрафам ГИБДД только после ареста айфона

Мужчину не стал дожидаться ареста машины
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За нарушения правил дорожного движения приставами Тюмени на одного водителя возбуждено 48 исполнительных производств по неоплаченным штрафам на общую сумму 50,5 тысяч рублей. Мужчина безработный, но ездит на автомобиле «Toyota Camry» и часто нарушает правила дорожного движения.

Чтобы заставить автомобилиста оплатить долги, пристав наложил запрет на регистрационные действия иномарки и выехал на дом к мужчине для проверки имущества. Машины на месте не оказалось, по словам владельца, она сломана и отказался ее показывать. По счастливой случайности у должника зазвонил «iPhone 7», должник испугавшись, что гаджет арестуют, попытался сбежать, но его догнали.

Телефон пристав все же арестовал и вручил мужчине предупредил о временном ограничении специального права должником, в соответствии с которым в случае не оплаты долга он будет ограничен в праве управления автомобилем.

Гражданин не стал дожидаться наступления столь неприятного для себя события и в этот же день предоставил в отдел судебных приставов чеки о полной оплате долга, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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