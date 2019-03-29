2019-03-29T05:53:48+03:00
Звезды

В Тюмени состоится долгожданная премьера фильма «Бегство рогатых викингов»

На первом показе зрителей ждет большой детский праздник
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Съемки фильма «Бегство рогатых викингов» проходили в Тюмени летом 2010 года. Фото Некоммерческого партнерства "КОТ"Съемки фильма «Бегство рогатых викингов» проходили в Тюмени летом 2010 года. Фото Некоммерческого партнерства "КОТ"
Изменить размер текста:

Долгожданная премьера тюменского художественного фильма «Бегство рогатых викингов» состоится 5 апреля в кинотеатре «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл»). Картина снята по одноименной книге тюменского писателя Владислава Крапивина и в ее съемках участвовало много местных жителей.

Съёмки проходили на улицах, во дворах и домах города в 2010 году, после чего монтажно-тонировочный период затянулся на несколько лет. В фильме присутствует сложная компьютерная и видеографика, а также «ручная» анимация.

Инициатива создания фильма принадлежала Владиславу Крапивину, он стал автором сценария. Режиссёром-постановщиком по приглашению писателя выступил уральский режиссёр детского кино Илья Белостоцкий.

Призыв к участию в съемках вызвал большой резонанс у тюменцев, вокруг инициаторов проекта сформировалось ядро съёмочной группы, а чуть позже было учреждено Некоммерческое партнёрство «КОТ». Сейчас фильм имеет прокатное удостоверение и уже отмечен наградами десяти отечественных и международных кинофестивалей.

Фильм «Бегство рогатых викингов» снят по одноименной книге Владислава Крапивина, он же стал автором сценария. Фото Некоммерческого партнерства "КОТ"

Фильм «Бегство рогатых викингов» снят по одноименной книге Владислава Крапивина, он же стал автором сценария. Фото Некоммерческого партнерства "КОТ"

Билеты на показ фильма можно приобрести в кассах кинотеатра «Киномакс». В рамках премьеры зрителей ждет развлекательная программа, викторина по творчеству Владислава Крапивина, знакомство со специальным гостем мероприятия, чье имя организаторы показа пока не раскрывают, а также встреча с режиссёром фильма Ильёй Белостоцким, автограф-сессия, сувениры с символикой фильма и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24