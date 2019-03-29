В Тюмени состоится долгожданная премьера фильма «Бегство рогатых викингов»

СЕГОДНЯ 05:53 2019-03-29T05:53:48+03:00

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Долгожданная премьера тюменского художественного фильма «Бегство рогатых викингов» состоится 5 апреля в кинотеатре «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл»). Картина снята по одноименной книге тюменского писателя Владислава Крапивина и в ее съемках участвовало много местных жителей.

Съёмки проходили на улицах, во дворах и домах города в 2010 году, после чего монтажно-тонировочный период затянулся на несколько лет. В фильме присутствует сложная компьютерная и видеографика, а также «ручная» анимация.

Инициатива создания фильма принадлежала Владиславу Крапивину, он стал автором сценария. Режиссёром-постановщиком по приглашению писателя выступил уральский режиссёр детского кино Илья Белостоцкий.

Призыв к участию в съемках вызвал большой резонанс у тюменцев, вокруг инициаторов проекта сформировалось ядро съёмочной группы, а чуть позже было учреждено Некоммерческое партнёрство «КОТ». Сейчас фильм имеет прокатное удостоверение и уже отмечен наградами десяти отечественных и международных кинофестивалей.

Фильм «Бегство рогатых викингов» снят по одноименной книге Владислава Крапивина, он же стал автором сценария. Фото Некоммерческого партнерства "КОТ"

Билеты на показ фильма можно приобрести в кассах кинотеатра «Киномакс». В рамках премьеры зрителей ждет развлекательная программа, викторина по творчеству Владислава Крапивина, знакомство со специальным гостем мероприятия, чье имя организаторы показа пока не раскрывают, а также встреча с режиссёром фильма Ильёй Белостоцким, автограф-сессия, сувениры с символикой фильма и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU