ФК «Тюмень» намерена выиграть домашний матч у ФК «Томь»

СЕГОДНЯ 05:07 2019-03-29T05:07:19+03:00

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ФК «Тюмень» в субботу, 29 марта, сыграет домашний матч с «Томью». Встреча пройдет в рамках тура Олимп-Первенства по футболу среди команд клубов ФНЛ.

«Тюмень» в предстоящем матче намерена победить. Три последних матча команда завершила с одинаковым счётом 1:1, что не позволило ей подняться с 18-го места.

Отметим, что гости сейчас занимают второе место в турнирной таблице, что даёт право в следующем сезоне выступать среди сильнейших команд страны. При этом на выезде томичи последнее время играют не лучшим образом. С середины сентября они победили только в одном гостевом матче, да и то у питерского «Зенита», который уверенно занимает последнее место.

Матч начнётся в 14 часов. До этого на втором этаже стадиона «Геолог» (ул. Коммуны, 22/1) состоится автограф-сессия с футболистами сибирского коллектива.

Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Геолог» (29 марта – с 12.00 до 18.00, 30 марта – с 12.00 до 15.00), Дворца спорта (с 12.00 до 18.00), молодёжного театрального центра «Космос» (с 10.00 до 19.00), ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (с 10 до 22 часов), ТРЦ «Кристалл» (с 10 до 22 часов), ТРЦ «Солнечный» (с 10 до 22 часов), МФК «Калинка» (офис 507, вход через банк, только в будние дни – с 9 до 18 часов). Возможен наличный и безналичный расчёт.

Электронные билеты круглосуточно можно купить на сайте kassir.ru.

Оставить свой автомобиль болельщики могут на парковке возле набережной, здания круглой бани, спорткомплекса ТГУ, центра «Панорама» и в районе остановки «ТВВИКУ».

ИСТОЧНИК KP.RU